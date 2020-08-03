Киев, , 17:02 — REGNUM На Украине в настоящий момент официальный статус безработного имеют 506 тысяч граждан, сообщила сегодня, 3 августа, пресс-служба украинской государственной службы занятости.

В сообщении отмечается, что с начала действия общенационального карантина (с 12 марта по 31 июля 2020 года) статус безработного получили 395 тысяч человек, что на 71% больше чем за аналогичный период прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ведомство подчеркивает, что рост количества зарегистрированных безработных на Украине замедляется: в апреле соответствующий статус получили 149 тыс. человек, в мае — 97 тыс. человек, в июне — 75 тыс. человек, в июле — 68 тысяч.

Также в сообщении отмечается, что среди безработных мужчины составляют 211 тысяч (или 42%), женщины — 295 тыс. человек (58%); По возрастным группам распределение следующее: 31% — до 35 лет; 29% — от 35 до 45 лет; 26% — от 45 до 55 лет, 14% — в возрасте свыше 55 лет. По образованию — 51% — высшее образование, 32% — профессионально-техническое образование, 17% — общее среднее образование.

Напомним, что большинство экспертов крайне критически относится к официальным цифрам относительно уровня безработицы. В конце июля Центр экономической стратегии обнародовал исследование, согласно которому безработных в стране, включая т.н. «скрытую безработицу», более 3 млн человек, или около 17% всей рабочей силы. Сообщается, что около 2,8 млн человек потеряли работу именно в связи с карантином.