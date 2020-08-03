Москва, , 17:00 — REGNUM Если заблокировать вывод средств из РФ на Кипр, то их будут выводить в другую страну, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ запустила процедуру денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения.

Эльвира Набиуллина Иван Шилов © ИА REGNUM

«Для России это не очень позитивно, потому что это не критические суммы. И не имеет смысла говорить о каком-либо сохранении средств в России, когда политика Набиуллиной и правительства РФ направлена на блокирование любого экономического развития. Не будут выводить на Кипр, будут выводить в другую страну», — сказал Делягин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин отметил, что власти РФ надеются прекратить вывод средств из страны в условиях экономической катастрофы.