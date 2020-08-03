Москва, 3 августа 2020, 17:00 — REGNUM Если заблокировать вывод средств из РФ на Кипр, то их будут выводить в другую страну, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что РФ запустила процедуру денонсации соглашения с Кипром об избежании двойного налогообложения.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Делягин отметил, что власти РФ надеются прекратить вывод средств из страны в условиях экономической катастрофы.