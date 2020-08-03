Москва, , 15:59 — REGNUM В РФ еще остались интересные для европейского бизнеса рынки, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во втором квартале 2020 года на 14,4%.

«Главным экономическим мотором Евросоюза остаются Германия и Франция, а остальные страны Евросоюза находятся в весьма зависимом от Евросоюза положении, включая финансирование дефицита бюджета, беспошлинную торговлю, инвестиции. Но эти страны пока не столкнулись с крайним случаем отчаяния, который мог бы их заставить реально задуматься о выходе из союза, — отметил Ордов. — Экономические кризисы легче преодолевать вместе, защищая внутренний рынок Евросоюза от внешних компаний. Долговые проблемы у целого ряда стран Евросоюза, таких как Италия, Испания, Греция, стали неприличными, и они крайне неохотно идут на снижение дефицита бюджета. Лишь кризис государственного долга в этих и подобных странах может послужить рациональным экономическим обоснованием выхода с объявлением дефолта и перезагрузкой финансовой системы страны».

При этом Ордов подчеркнул, что есть надежда, что кризис вынудит Евросоюз активизировать экономические отношения с Россией, у которой еще есть интересные рынки и неудовлетворенный внутренний спрос.

«Хотя его платежеспособность также пострадала из-за кризиса», — констатировал Ордов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что надежды на быстрое восстановление экономики Европейского союза практически иссякли.

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