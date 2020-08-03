Москва, 3 августа 2020, 15:59 — REGNUM В РФ еще остались интересные для европейского бизнеса рынки, полагает руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во втором квартале 2020 года на 14,4%.
При этом Ордов подчеркнул, что есть надежда, что кризис вынудит Евросоюз активизировать экономические отношения с Россией, у которой еще есть интересные рынки и неудовлетворенный внутренний спрос.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ордов объяснил, что надежды на быстрое восстановление экономики Европейского союза практически иссякли.
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