Москва, , 15:57 — REGNUM Нефть торгуется вяло, плавно сползая вниз на торгах 3 августа, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Цена барреля нефти марки Brent сегодня падает на 0,9%, хотя за баррель дают по-прежнему выше $43, а цена WTI снижается на 1,51%, с трудом удерживаясь выше $40 за баррель.

С 1 августа участники соглашения ОПЕК+ увеличивают добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки. В результате квота на сокращение добычи уменьшится до 7,7 млн баррелей в сутки.

Риски развития второй волны пандемии коронавируса и мрачные предупреждения ВОЗ также активизируют продажи рискованных активов, включая фьючерсы на нефть.

Нефть пока не хочет выходить из узкого коридора в $43−44 за баррель. На сегодня ожидается, что цена Brent опять продолжит вялые колебания в диапазоне $43−44 за баррель», — полагает эксперт.

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