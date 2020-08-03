Москва, , 15:51 — REGNUM Рубль в первый торговый день месяца (3 августа) чуть корректирует свои позиции в парах с долларом и евро, пользуясь внешним затишьем, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова.

Курсы Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Американец» сдает позиции и торгуется по 73,80 руб., что на полпроцента ниже, чем ранее. Евро снижается и стоит 86,53 руб.

Вряд ли стоит думать, что валютная волатильность сошла на нет и рубль консолидируется.

Скорее всего, рынки капитала просто взяли паузу на осознание происходящего и спустя время вернутся к перестановке относительно справедливых курсов валют.

Нефть сегодня слегка отступает под давлением рыночных сомнений в балансе спроса и предложения сырья, налоговый период в РФ завершен, а ярких новостей на сегодня нет. Самое время заняться балансировкой портфеля.

Краткосрочно, доллар проторгуется в коридоре 73,70−74,15 руб., евро — 86,40−87,10 руб.», — считает эксперт.

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