Москва, , 15:47 — REGNUM Денонсация Россией соглашения об избежании двойного налогообложения с Кипром направлена исключительно на защиту национальных интересов нашей страны в области формирования бюджета. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 августа, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Россия предложила зарубежным партнерам более справедливую схему налогообложения, которая позволяет получить дополнительные поступления в бюджет страны и не наносит ущерба бизнесу», — отметил Железняк.

Очевидно. что привыкшие к сверхвысоким доходам офшорные компании, могут быть недовольны подобным решением, указал он.

«В случае отказа других стран с низконалоговой юрисдикцией от предлагаемого соглашения, Россия также денонсирует договоры с несправедливым перераспределением налогов», — заявил парламентарий.

По его мнению, пересмотр налоговых соглашений создает предпосылки перевода бизнеса из-за рубежа в отечественную юрисдикцию, например, в специальные административные районы с пониженной налоговой ставкой (САР).

Россия с 3 августа запускает денонсацию соглашения об избежании двойного налогообложении с Кипром, сообщает Минфин РФ. Решение принято по итогам переговоров с Минфином Кипра по внесению изменений в российско-кипрское соглашение об избежании двойного налогообложения в части увеличения налога у источника до 15% в отношении дивидендов и процентов.

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