Москва, , 15:46 — REGNUM Надежды на быстрое восстановление экономики Европейского союза практически иссякли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во II квартале 2020 года на 14,4%.

Флаг ЕС

«Евросоюз, как и ожидалось, столкнулся с пиком экономического шока во втором квартале 2020 года, — сказал Ордов. — Величина падения существенно превосходит аналогичный показатель российской экономики, который составил порядка 10%. По причине глобализации мировой экономики восстановление России от последствий экономического кризиса не может произойти отдельно от мировых трендов, в частности Евросоюза и Китая как основных наших торговых партнеров. Поэтому надежды на быстрое восстановление практически иссякли. Первые зеленые ростки ожидаются не раньше конца этого года, но вернуться к уровню 2019 года мы, скорее всего, сможем лишь в 2022 году».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в настоящее время среди стран ЕС не просматривается кандидатов на выход, и чем сложнее экономическое положение того или иного государства Евросоюза, тем ниже вероятность, что оно захочет повторить опыт Великобритании.

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