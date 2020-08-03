Москва, 3 августа 2020, 15:46 — REGNUM Надежды на быстрое восстановление экономики Европейского союза практически иссякли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил руководитель Департамента корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Константин Ордов. Так он прокомментировал информацию о том, что ВВП Евросоюза снизился во II квартале 2020 года на 14,4%.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов заявил, что в настоящее время среди стран ЕС не просматривается кандидатов на выход, и чем сложнее экономическое положение того или иного государства Евросоюза, тем ниже вероятность, что оно захочет повторить опыт Великобритании.
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