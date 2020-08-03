Москва, , 15:41 — REGNUM В России существует неравный доступ к ресурсам страны с перекосом в сторону госсектора. Об этом заявил член федерального политсовета «Партии роста», управляющий партнёр «К5 Инвестиционная группа» Дмитрий Тарасов.

«От коронакризиса пострадали все предприятия: и малые, и большие, и во всех отраслях, кроме госсектора, там как раз все выплачивалось регулярно и в полном объеме. Хотя госслужащие сидели дома и, по сути, ничего не делали — изолировались. В очередной раз мы видим не равный доступ к ресурсам и благам нашей страны с перекосом в сторону госсектора. У нас и так роль участия правительства в экономике страны более 80%, по сути плановая распределительная экономика сверху вниз. Ну хорошо, пусть так, но тогда давайте реальную помощь, и доступ к этой помощи упростите», — сказал Тарасов.

По его словам, в сегменте «малый и средний бизнес» люди «хоть что-то получили от правительства», а крупные предприятия ничего не получили вообще: «Крупные, да и средние, участвуют в тендерах, и там задолженность перед бюджетам по налогам составляе ноль, иначе не допустят. А отсрочку дадут только тем, кто уже по факту имеет долги по налогам. Вот и получается, что этими льготами воспользовались единицы. А в кризис надо поддерживать всех: и население, и крупный, и малый бизнес».