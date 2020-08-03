Подгорица, 3 августа 2020, 15:40 — REGNUM В Черногории по мере распространения информационных технологий и активное их внедрение увеличилось число кибер-преступлений.
По данным управления полиции, в 2020 г. кибер-преступники нанесли гражданам Черногории ущерб в 75 тысяч евро.
За пять лет ущерб составил 1,8 млн евро. Очень часто, отмечают в полиции, преступники действуют с территории других государств, что сильно мешает расследованию. В стране за последнее время обвинения предъявили 26 подозреваемым.