Подгорица, , 15:16 — REGNUM Управление по углеводородным ресурсам Черногории заявило, что первое разведочное бурение, которое должно показать наличие нефти на черногорском шельфе, отложено до 2021 года.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

Разведка должна была начаться в первой половине 2020 года, однако эпидемия коронавируса отложила эти планы.

На данный момент Черногория заключила два концессионных соглашения на разведку и добычу нефти и газа — первое с консорциумом Eni/Novatek (Италия, Россия) в 2016 году, а второе с греческой компанией Energean год спустя.