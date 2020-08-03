Москва, 3 августа 2020, 15:14 — REGNUM Восстановление экономики РФ будет идти достаточно вяло, и соответственно можно не ждать резкого наращивания в стране количества рабочих мест, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так Кудюкин прокомментировал новость о том, что Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, по каким критериям может быть оценен реальный уровень безработицы.
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