Москва, , 15:14 — REGNUM Восстановление экономики РФ будет идти достаточно вяло, и соответственно можно не ждать резкого наращивания в стране количества рабочих мест, считает бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM. Так Кудюкин прокомментировал новость о том, что Минтруд рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.

«Я оцениваю перспективы восстановления экономики РФ довольно скептически, — признался Кудюкин. — У нас очень инерционная, неповоротливая экономика, плохо откликающаяся на рыночные стимулы, обремененная избытком бюрократического регулирования и коррупционного давления. И поэтому у нас восстановление будет идти достаточно вяло, и соответственно восстановление рабочих мест также будет идти вяло. Так что, вероятнее всего, реальная безработица либо не будет сокращаться вовсе, либо будет сокращаться гораздо меньшими темпами, чем регистрируемая».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, по каким критериям может быть оценен реальный уровень безработицы.

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