Москва, , 15:14 — REGNUM Применение мер поддержки малого бизнеса, которые были введены в период эпидемии коронавируса, имеет смысл изучить, а затем сохранить те из этих мер, которые эффективны даже в обычных, не чрезвычайных условиях. Об этом 3 августа заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на телеканале «Россия 24».

«Среди самого важного — перевод этой чрезвычайной системы поддержки в систему каждодневную», — заявил Журавлев.

Это не значит, что нужно автоматически продлевать все из предложенных мер поддержки, указал он.

«Можно создать искусственные условия сверххорошие за счёт бюджета, но любое искусственное построение — пальма в кадке и дерево в лесу — это две большие разницы. Поэтому нужно посмотреть, что эффективно в обычных условиях, не в условиях кризиса. И продлить и усилить это», — указал он.