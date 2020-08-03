Москва, , 15:07 — REGNUM Единый налог на вменённый доход (ЕНВД) будет отменён в следующем году, в связи с чем малые предприниматели столкнутся с резким повышением налогового бремени. Об этом 3 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«На примере коронавирусного кризиса мы видели, как антикризисные меры применялись и насколько эффективным было администрирование в части применения мер и льгот. Хотелось бы, конечно, чтобы этот подход стал системным, чтобы он применялся на всей территории страны одинаково эффективно», — заявил Горелкин.

По его словам, в настоящее время наблюдается значительная разница в обеспечении мер поддержки между регионами.

«Сейчас в Государственной думе мы рассматриваем историю, предлагаем правительству подумать над применением особых налоговых режимов для низкомаржинальных отраслей, потому что для предпринимателей очень большая проблема следующего года, именно для мелких предпринимателей — это отмена ЕНВД и они будут платить в полтора раза больше, чем сейчас. Нужно над этим уже сегодня думать», — указал он.