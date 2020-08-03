Москва, , 15:05 — REGNUM Показатели реальной безработицы в РФ зависят прежде всего от уровня экономической активности, от структуры экономики, структуры рабочих мест, а не от того, сколько человек зарегистрировались на бирже труда. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Минтруд РФ намерен вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.

«Что касается реального уровня безработицы, то здесь опять-таки проблема измерений. Этоn уровень определяется путем выборочных обследований занятости, которые в нормальной ситуации проводятся каждый квартал. Во II квартале 2020 года, если я не ошибаюсь, таких исследований не проводилось. Есть критерии Международной организации труда. [Безработным считается] человек? не имеющий занятости более двух недель, активно ищущий работу и готовый в любой момент приступить к ней. Но тут есть свои ограничения. Например, туда могут не попасть люди, которые уже махнули на все рукой и говорят, что уже и не ищут работу. Туда могут не попадать люди с очень частичной занятостью. Не случайно социологические опросы дают вдвое больший показатель безработицы, нежели методики МОТ», — сказал Кудюкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, что власти РФ могут добиться чего угодно, не улучшая экономическую ситуацию, а исключительно играя правилами постановки на учет.

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