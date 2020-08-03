Москва, 3 августа 2020, 15:05 — REGNUM Показатели реальной безработицы в РФ зависят прежде всего от уровня экономической активности, от структуры экономики, структуры рабочих мест, а не от того, сколько человек зарегистрировались на бирже труда. Об этом 3 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Минтруд РФ намерен вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Кудюкин объяснил, что власти РФ могут добиться чего угодно, не улучшая экономическую ситуацию, а исключительно играя правилами постановки на учет.
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