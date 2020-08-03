Москва, , 15:02 — REGNUM В Государственной думе намерены предложить, как устранить трудности в получении мер поддержки малым бизнесом из-за ОКВЭД. Об этом 3 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Есть общая для всех проблема с кодами ОКВЭД. В нашей системе учёта предприятий и предпринимателей указывают несколько видов деятельности — один как основной и несколько дополнительных, а зарабатывать, естественно, может на них на всех», — заявил Горелкин.

«Предприниматели жаловались, что если попавший под поддержку вид деятельности не указан основным, им трудно было эту поддержку получать, хотя по факту именно на нём они зарабатывали», — отметил он.

По его словам, до эпидемии коронавируса это не имело принципиально значения, однако в настоящее время всё изменилось.

«Есть данные, что проблему эту удаётся решать в индивидуальном порядке при непосредственной работе с налоговыми органами. Конечно, было бы правильно подумать о каком-то системном решении — и такая работа в Государственной думе сегодня ведётся», — отметил он.