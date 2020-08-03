Москва, , 14:57 — REGNUM Похоже, Газпром становится серьезным источником пополнения польского бюджета в 2020 году, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачев, комментируя штраф за отказ от сотрудничества в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Укладка труб газопровода «Северный поток — 2» © Nord Stream 2. Aксель Шмидт

«Ранее Газпром выплатил польской компании PGNiG компенсацию размером в $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража относительно цен на газ в 2014—2019 гг., с которых эта компания перечислила своему государству налоги в размере около $300 млн — самый крупный налоговый платеж в истории Польши.

Теперь Управление по защите конкуренции и защите прав потребителей Польши (UOKiK) наложило на Газпром штраф в $50 млн за отказ предоставить требуемые антимонопольным ведомством документы.

Не возьмусь гадать, но кто знает, может быть, что эти $50 млн будут меньшей потерей по сравнению с тем штрафом, который можно было бы получить, если бы документы были представлены. Иначе трудно объяснить отказ Газпрома.

Дело, по которому были затребованы документы, касалось консорциума пяти европейских компаний (Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall) и «Газпрома», создаваемого в 2016 году для строительства «Северного потока — 2».

Часть этих компаний, включая и сам Газпром, занимают значительную долю польского газового рынка. Польское антимонопольное ведомство отказало в согласовании при создании этого консорциума, поскольку сочло, что он еще более усилит монополизм на этом рынке.

Тогда участники несостоявшегося консорциума изменили схему финансирования строительства «Северного потока — 2»: Газпром остается единственным собственником Nord Stream 2 AG — оператора газопровода, а остальные партнеры в равных долях финансируют половину затрат на строительство.

Польский регулятор заподозрил, что эта схема всего лишь скрывает истинные отношения между партнерами (что так и есть), и запросил документы об условиях финансирования проекта.

В случае, если бы UOKiK сумел доказать, что их соглашение предыдущий отказ регулятора, штраф участникам мог бы достигать до 10% от оборота компаний. Это побольше будет, чем $50 млн за отказ.

Ранее UOKiK уже оштрафовало французскую компанию Engie на 172 млн злотых (€40,3 млн) «за упорный и необоснованный отказ» предоставить ему запрошенные документы.

Британско-голландская Shell пошла на сотрудничество и предоставила требуемую информацию. О ситуации с остальными участниками проекта «Северный поток — 2» неизвестно», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Управление по охране конкуренции и потребителей Польши (UOKiK) наложило штраф в размере в $57 млн на Газпром за отказ от сотрудничества в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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