Париж, , 14:58 — REGNUM За период с января по июнь 2020 года в Европе было продано 758 166 новых легких коммерческих машин (сегмент LCV), что на 33,8% меньше, чем год назад. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей (ACEA).

В сообщении говорится, что по итогам первого полугодия 2020 года больше всего лёгких коммерческих автомобилей до 3,5 тонн (сегмент LCV) в Европе было продано во Франции. За отчетный период там было куплено 174 628 машины сегмента LCV, что на 31,2% меньше прошлогоднего уровня.

Второе место по продажам машин сегмента LCV занимает Германия — 114 418 проданных авто. Это на 25,1% меньше уровня продаж прошлого года. Тройку лидеров замыкает Великобритания (108 876 единицы; — 44,6%).

На четвёртом и пятом местах разместились соответственно Испания (62 989 ед.; — 45,7%) и Италия (61 562 ед.; — 35,9%).

Напомним, в России за первое полугодие 2020 года реализация новых лёгких коммерческих автомобилей (сегмент LCV) составила 42,6 тыс. экземпляров (— 13,7%).

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