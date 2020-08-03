Москва, 3 августа 2020, 14:49 — REGNUM Что касается регистрируемой безработицы, то власти РФ могут добиться чего угодно, не улучшая экономическую ситуацию, а исключительно играя правилами постановки на учет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Минтруд РФ рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.
Как пояснил Кудюкин, вопрос постановки безработных на учет — это бюрократическая процедура, которая определяется по правилам, диктуемым государством в его нормативно правовых актах. И поэтому вопрос об уровне официальной безработицы чрезвычайно манипулируемый.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.