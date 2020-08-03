Москва, , 14:49 — REGNUM Что касается регистрируемой безработицы, то власти РФ могут добиться чего угодно, не улучшая экономическую ситуацию, а исключительно играя правилами постановки на учет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 августа заявил бывший заместитель министра труда и занятости населения РФ Павел Кудюкин. Так он прокомментировал информацию о том, что Минтруд РФ рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.

Как пояснил Кудюкин, вопрос постановки безработных на учет — это бюрократическая процедура, которая определяется по правилам, диктуемым государством в его нормативно правовых актах. И поэтому вопрос об уровне официальной безработицы чрезвычайно манипулируемый.

«То есть мы можем установить более мягкие критерии или более жесткие. И это сразу повлияет на количество зарегистрированных безработных, — сказал Кудюкин. — Скажем, очень усложненная процедура регистрации отпугивает многих потенциально зарегистрированных. Люди понимают, что их усилия по регистрации не окупятся размером возможного пособия по безработице. Это создаст для них определенные риски — потеряв постоянную работу, они могут как-то поддерживать свое существование временными подработками. А регистрация в центре занятости сразу делает такие подработки незаконными. И человек может стать фигурантом уголовного дела. Такие случаи бывают — человек, стоящий на учете в службе занятости, совершил какую-то подработку, об этом узнали и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда России рассчитывает вернуться к докризисному уровню безработицы к концу 2021 года.