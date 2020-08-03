Ставрополь, , 14:50 — REGNUM Первое на Ставрополье предприятие по выпуску стальных труб начало работу на площадке краевого индустриального парка «Мастер». Планируемая мощность производственной линии — 8 тыс. тонн продукции в месяц, сообщили ИА REGNUM 3 августа в пресс-службе губернатора края.

Предприятие открыл Волжский трубопрофильный завод (ООО «ВТПЗ»). Символическую кнопку, запустившую работу производственной линии, сегодня нажали глава Ставрополья Владимир Владимиров и генеральный директор «ВТПЗ» Юрий Краснов.

На предприятии будут выпускать электросварные прямошовные трубы круглого и профильного сечений. Область их применения — машиностроение, в том числе тяжелое, строительство газо‑ и водопроводов. По словам Краснова, производимая продукция будет поставляться в первую очередь в регионы Северного Кавказа.

Одним из направлений работы нового предприятия также станет подготовка специалистов для нужд отрасли. На заводе будут работать около 200 человек.