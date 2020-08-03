Москва, , 14:47 — REGNUM Меры поддержки для малого бизнеса с наёмными сотрудниками были поставлены государством на период эпидемии коронавируса в приоритет. Об этом 3 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Поддержка малого и среднего предпринимательства, очевидно, была крайне необходима. Легко заметить, что основной вектор поддержки направлен на тех предпринимателей, у которых есть наёмные сотрудники», — заявил Горелкин.

«Это легко понять: возможное разорение их бизнеса означает, что сразу значительное число людей окажутся на рынке труда, когда рынок в силу понятных причин их принять не может», — отметил он.

Несмотря на то, что такой подход вызывал критику, он оказался эффективным с точки зрения поддержания социально-экономической стабильности на фоне эпидемии коронавируса, считает депутат.

«Многие индивидуальные предприниматели высказывали претензии к такому перекосу: они считали, что если у них нет наёмных работников, это не значит, что им не пригодились бы те же беспроцентные кредиты на зарплату. В их позиции есть логика, но, очевидно, поддерживать надо было в первую очередь тех, от кого зависят трудовые коллективы. И это было сделано в очень большом объёме», — указал он.