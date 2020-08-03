Уфа, , 14:48 — REGNUM Общий бюджет национального проекта «Жилья и городская среда» в Башкирии до 2024 года составит 1,458 млрд рублей. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба главы региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на оперативном совещании в республиканском правительстве.

По словам председателя Госстроя республики Марата Ахмадуллина, в текущем году в рамках реализации данного национального проекта в селе Булгаково Уфимского района будет построена школа на 825 мест.

Кроме этого, отметил он, в микрорайоне «Инорс» в Уфе будет продолжена улица Мушникова, а в Нефтекамске будет спроектировано продолжение проспекта Комсомольский.

Отмечается, что значительная часть средств будет направлена на строительство социальных объектов, автодорог, а также на расселение аварийного жилищного фонда.

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