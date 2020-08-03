Москва, , 14:23 — REGNUM Самолёт Ил-114 готовят к первому вылету в сентябре 2020 года. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Ил-114 — самолёт уже собран, самолет проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском», — заявил Слюсарь.

По его словам, это крайне востребованная машина, особенно в труднодоступных регионах.

«Машина тоже меняет «антоновские машины», Ан-24, и иностранные Q400, канадские. Там 68 пассажиров. Турбовинтовая машина со скоростью 500 километров», — указал он.

Помимо гражданской версии будет сделан также вариант для спецзаказчиков корпорации.

«Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолёты, которые сейчас, «ильюшинские», старые, которые с теми комплексами, которые там располагаются», — указал он.