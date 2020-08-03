Москва, , 14:17 — REGNUM В России активно идут работы над созданием ударного тяжёлого беспилотника «Охотник». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Беспилотный «Охотник», ударный наш тяжёлый беспилотник с беспрецедентными возможностями, имеющий наибольший боевой радиус действия и самую широкую номенклатуру вооружения, самый широкий состав оборудования — машины подобного класса две страны только, США и Китай, проектируют и производят», — заявил Слюсарь.

«Мы от Министерства обороны получили задачу ускорить проведение опытно-конструкторских работ, максимально сдвинуть «влево» — так, чтобы поставки начать уже с 2024 года. Поэтому сейчас активно в этом вопросе с коллегами работаем», — указал он.