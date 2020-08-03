Кызыл, , 14:15 — REGNUM Из-за резкого повышения уровня воды на реках Тувы на территориях десяти кожуунов (районов) республики размыло 45 участков автодорог, 17 мостов. Как сообщили ИА REGNUM 3 августа в республиканском правительстве, специалисты оценивают ущерб, нанесённый дорогам.

По данным регионального министерства дорожно-транспортного комплекса, речь идёт о следующих районах: Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Дзун-Хемчикском, Монгун-Тайгинском, Овюрском, Сут-Хольском, Тес-Хемчикском, Улуг-Хемском, Чаа-Хольском и Чеди-Хольском.

В аварийно-восстановительных работах задействовано 211 человек и 77 единиц техники.

С 30 июля по 6 августа осуществляются выезды межведомственной рабочей группы совместно с «Упрдор «Енисей». Специалисты оценивают ущерб, нанесённый дорогам. Рабочая группа состоит из двух бригад, в каждой из которых по три-четыре специалиста.

Напомним, из-за осадков с 30 июля по 1 августа в Туве зафиксированы повторные разрушения шести восстановленных автомобильных дорог межмуниципального значения. Ведутся аварийно-восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2020 года в девяти районах Тувы из-за наводнения был объявлен режим ЧС.

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