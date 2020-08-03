Москва, , 14:12 — REGNUM «Сухой Суперджет» мог бы эксплуатироваться авиакомпанией «Россия», которая ориентирована на использование отечественных самолётов. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

SuperJet International

«Я знаю, Виталий Геннадьевич (Савельев, глава «Аэрофлота» — прим. ИА REGNUM) вам докладывал о новой стратегии «Аэрофлота», которая предусматривает выделение авиакомпании «Россия» в базовую компанию для эксплуатации наших отечественных самолётов», — заявил Слюсарь.

«На наш взгляд, «Сухой Суперджет» как раз для развития бизнеса этой авиакомпании идеально ложится», —у казал он.