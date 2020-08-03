Токио, , 14:11 — REGNUM Кабинет министров Японии объявил запоздавшие из-за пандемии коронавируса данные по валовому внутреннему продукту (ВВП) страны за январь-март 2020 года, сообщает информационное агентство NHK.

Согласно этим данным, за первый квартал 2020 года ВВП страны снизился на 0,6% по сравнению с четвёртым кварталом 2019 года. Отмечается также, что, при сохранении текущей динамики, годовое снижение ВВП составит 2,2%.

ВВП за второй квартал (апрель-июнь) 2020 года будет объявлен 17 августа. Эксперты ожидают, что этот показатель будет ниже ещё на 20% и станет третьим кварталом подряд с отрицательной динамикой ВВП.

Напомним, что в апреле-мае, в течение семи недель, Япония объявила режим чрезвычайной ситуации. Большинство магазинов, рестораны, отели и другие заведения были закрыты.

Ведущий экономист Исследовательского института Японии Митинори Нарусэ поделился прогнозами с газетой Mainichi. Он сказал, что в третьем квартале (июль-сентябрь) ВВП Японии «вероятнее всего станет положительным», но к концу года страна сможет наверстать «только половину» потерянного из-за пандемии ВВП.

«Потребуется год или два, чтобы экономика Японии вернулась к показателям до пандемии» — предположил экономист.