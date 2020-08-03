Москва, , 14:13 — REGNUM С января 2020 года реализация новых машин в России сократилась почти на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил в интервью ТАСС.

Авторынок balsas.it

По словам министра, к концу года ожидается, что реализация автомобилей в России сократится на 15−20% по сравнению с прошлогодними показателями.

При этом Мантуров отметил, что продажи машин в 2021 году должны оказаться на том же уровне или даже чуть лучше, чем в 2020 году. Особый вклад, по его мнению, должны внести программы господдержки.

Напомним, с января по июнь 2020 года продажи новых легковых автомобилей в России упали на 17%, до 108,3 тыс. экземпляров.

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