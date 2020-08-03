Саранск, , 14:10 — REGNUM По итогам января-июня текущего года предприятия агропромышленного комплекса Мордовии поставили за рубеж 33,5 тыс. тонн продукции на 11,7 млн долларов США. В денежном выражении экспорт увеличился на 4,3 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба правительства республики.

«К концу 2024 году мы планируем увеличить объем экспорта продукции АПК до 50 млн долларов США. Это предполагается сделать за счет создания экспортно-ориентированной инфраструктуры, обеспечения доступа продукции на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования наших сельхозпроизводителей», — отметил глава региона Владимир Волков.

В частности, продукция республиканских предприятий поставляется в страны Юго-Восточной Азии.

На экспортные поставки продукции аккредитованы 23 республиканских предприятия. Они могут экспортировать товары в 26 стран дальнего и ближнего зарубежья.

Отмечается, что индекс производства продукции сельского хозяйства по итогам полугодия во всех категориях хозяйств составил 105,2% при среднем показателе в России 103%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о показателях уверенного роста агропредприятий республики на фоне пандемии коронавируса говорил зампред правительства республики — министр экономики Владимир Мазов.

Он уточнял, что рост пищевого промпроизводства по сравнению с предыдущим годом составил 19%, только в апреле индекс вырос на 18,5%. Объем производства в денежном выражении составил 20,6 млрд рублей. В структуре промышленного производства республики пищевая промышленность составляет 34%.

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