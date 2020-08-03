Бишкек, , 13:54 — REGNUM Бизнес-сообщество Киргизии недовольно чиновниками, устраивающими бюрократию и кумовство при решении вопроса о предоставлении предпринимателя льготных государственных кредитов. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио».

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В качестве примера того, что такие жалобы имеют под собой реальные основания, глава государства привел пример, когда в 2019 году из-за бюрократии экспортоориентированные предприятия смогли получить только четверть от 2 млрд сомов (1,9 млрд рублей), выделенных на льготные госкредиты.

«Весь этот процесс должен контролироваться через банки. Работа уже ведется под особым контролем. По итогам семи месяцев мы еще вернемся к этому вопросу», — подытожил Жээнбеков.