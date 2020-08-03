Москва, , 13:53 — REGNUM Самолёты «Сухой Суперджет» продолжают заказывать в «Аэрофлоте», несмотря на резкое сокращение рынка авиационных перевозок. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Вы давали поручение по использованию механизма государственных гарантий по поставке 59 самолетов «Сухой Суперджет». Авиакомпании-покупатели самолетов определены, включая «Аэрофлот», 22 для компании», — заявил Слюсарь.

«Мы коллегам из «Аэрофлота» очень благодарны, потому что, конечно, понимаем, сейчас рынок авиационных перевозок практически вдвое снизился. Тем не менее они заказывают новые самолёты. Восемь самолётов забирают в этом году, 14 самолётов забирают в следующем году», — указал он.