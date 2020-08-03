Бишкек, , 13:52 — REGNUM В 2021 году власти Киргизии увеличат до 40 млрд сомов (38,2 млрд рублей) объем выделенных на реализацию госпрограммы «Финансирование субъектов предпринимательства». Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков в интервью «Биринчи радио».

По словам главы государства, в 2019 году объем финансирования по этой программе составит не менее 14 млрд сомов (13,3 млрд рублей).

Жээнбеков пообещал, что при реализации программы льготного кредитования бизнеса особый акцент будет сделан на развитие туризма, легкой и фармацевтической промышленности, сферу перевозки грузов, производственных и перерабатывающих предприятий.