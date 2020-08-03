Москва, , 13:47 — REGNUM В настоящее время не приходится ждать стремительного оживления экономики Европейского союза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что ВВП Евросоюза во II квартале 2020 года снизился на 14,4%.

«Ситуация в ЕС неравномерная по разным странам, — сказал Колганов. — Скажем, если в целом по ЕС зафиксировано сокращение 14% ВВП, то в Германии сокращение было 10%. А значит, в других странах положение еще хуже, чем минус 14%. Европейский союз принял программу стимулирования экономики на 700 млрд евро. Но эти 700 млрд евро — это не всё чистая помощь. Потому что 395 млрд из этих 700 млрд, то есть больше половины, это кредиты, которые надо будет возвращать. А многие страны ЕС, такие как Португалия, Испания, Италия, Греция, и так очень сильно увязли в долгах. Соответственно для них такая кредитная помощь — это палка о двух концах. С одной стороны, деньги нужны, а с другой стороны, отдавать их будет тяжело, потому что долгов и так много. Так что с восстановлением экономики Европы проблем немало».

Как подчеркнул Колганов, какой-то восстановительный процесс идти будет, но ждать стремительного оживления не приходится.

«Большинство экспертов сходится на том, что в 2020 году на докризисный уровень экономики страны ЕС не выйдут совершенно точно. Случится ли это в 2021 году — большой вопрос», — сказал Колганов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, резкое снижение ВВП ЕС в 2020 году стало наиболее серьезным с 1995 года.

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