Киев, , 13:43 — REGNUM Национальный банк Украины объяснил, почему регулятор принял решение сохранить учетную ставку на рекордно низком уровне в 6%.

Соответствующий комментарий обнародован сегодня, 3 августа, пресс-службой НБУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нацбанк отмечает, что в ходе соответствующей дискуссии комитета по монетарной политике сохранение учетной ставки на уровне 6% поддержали 7 из 10 его членов, остальные высказались за снижение ставки до 5,5%. Вместе с тем, регулятор подчеркивает, что именно сохранение учетной ставки на уровне 6% является «оптимальным решением».

«С одной стороны, учетная ставка держится на рекордно низком уровне и оставляет банкам достаточное пространство для дальнейшего снижения депозитных и кредитных ставок. Предыдущие снижения учетной ставки все еще не отразились в полной мере в банковских ставках. С другой стороны, так решение направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021—2022 гг., что важно для устойчивого роста экономики», — говорится в комментарии.

ИА REGNUM напоминает, что Нацбанкпринял решение снизить учетную ставку с 8% до рекордно низких 6% годовых еще в начале июня, и с тех пор сохраняет этот уровень.