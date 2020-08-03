Москва, , 13:41 — REGNUM Вылет самолёта МС-21 с отечественным двигателем ПД-14 планируется завершить до конца 2020 года. Об этом сегодня, 3 августа, сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным генеральный директор публичного акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация» Юрий Слюсарь.

Кабина авиалайнера Иркут МС-21 Alex Beltyukov

По его словам, в Иркутске двигатели уже установлены на самолет.

«Сейчас проходят необходимые отработки, и, собственно, новый самолет МС-21 с новейшим, сертифицированным двигателем ПД-14 поднимется», — завил Слюсарь.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первые турбореактивные двухконтурные двигатели ПД-14 производства «ОДК — Пермские моторы» были доставлены на Иркутский авиационный завод в январе 2020 г.

В настоящее время ПАО «Корпорация «Иркут» (в составе ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех) приступило к испытаниям самолета МС-21−300, которые должны подтвердить возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлетно-посадочной полосе. Для проведения испытаний на аэродроме «Ульяновск-Восточный» смонтирован «бассейн» длиной более 70 м и шириной свыше 20 м.

В течение нескольких дней самолет МС-21−300 будет выполнять пробежки по воде в широком диапазоне скоростей и при различных режимах работы маршевых двигателей, включая использование реверса тяги. Испытания проводятся в рамках программы сертификации самолета МС-21−300 по российским и европейским нормам летной годности.