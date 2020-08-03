Москва, , 13:39 — REGNUM При анализе заработных плат часто используют два показателя — среднюю заработную плату и медианную. Это две большие разницы, заявила корреспонденту ИА REGNUM доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, комментируя данные Росстата.

«Средняя заработная плата исчисляется в среднем по стране, отрасли, региону и не отражает реальную картину, так как даже небольшой процент получающих высокую заработную плату влияют на повышение средней, даже если больший процент получает небольшую заработную плату.

Медианная заработная плата более достоверно отражает реальность, так как она показывает, какую заработную плату получает 50% населения. Большая разница между средней и медианной заработными платами демонстрирует большую дифференциацию в заработной плате.

По данным за I полугодие 2020 года, разница составляет больше 10 тыс. рублей, а если рассчитать соотношение средней заработной платы и медианной за несколько лет, то можно определить как в стране меняется ситуация с дифференциацией заработных плат.

Если, например, сравнить такое соотношение в России за несколько лет, то можно констатировать, что дифференциация растет, но ее темпы незначительные. Но в длительном периоде это дает достаточно большую разницу в доходах и уровне жизни», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, медианная заработная плата составляет в России 34,6 тыс. руб., при этом 7,2% работников получают более 100 тыс. руб. в месяц, а 9,9% — менее 15 тыс. руб.

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