Москва, , 13:43 — REGNUM Штраф до 500 тыс. рублей грозит дистрибьютору косметики и парфюмерии Aldo Coppola за препятствование внеплановой проверке. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

В отношении дистрибьютора итальянской косметики возбуждено административное дело. Компания препятствовала проведению осмотра, а также отказалась предоставить ведомству сведения в рамках внеплановой выездной проверки.

Ранее ФАС заподозрила Aldo Coppola в картельном сговоре. Этот бренд был основан в Милане в 1966 году, в России первый центр красоты под ним открылся в 1996 году. Сегодня в Московском регионе работают шесть центров красоты и спа Aldo Coppola.

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