Ташкент, , 13:38 — REGNUM Азиатский банк развития (АБР) и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) выделят по $100 млн на развитие системы здравоохранения Узбекистана в ближайшие два года, сообщили в пресс-службе АБР.

Средства будут направлены на повышение устойчивости системы здравоохранения при чрезвычайных ситуациях. В частности, планируется улучшить систему тестирования, диагностики и реагирования на случаи коронавируса.

Заместитель президента АБР Шисинь Чен считает, что проект поможет защитить население Узбекистана от коронавируса и уберечь от будущих угроз. Кроме того, правительство Узбекистана выделит еще $57 млн, а общая сумма проекта составит $257 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, Азиатский банк развития планирует предоставит Узбекистану $500 млн в качестве льготного кредита для смягчение последствий пандемии.

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