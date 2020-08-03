Москва, , 13:36 — REGNUM Иностранные производители самолётов пользуются недобросовестными методами конкурентной борьбы с российским производителем. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Су-35С Vitaly V. Kuzmin

«Су-35, на наш взгляд, это лучший самолёт. Конечно, продвижение его на внешний рынок сопряжено с большим количеством сложностей, наши коллеги-конкуренты в этом смысле зачастую используют, на наш взгляд, нечестную конкуренцию», — заявил Слюсарь.

По его словам, помимо честной и конкурентной борьбы используют прямое давление, в том числе «и политическое, и санкционное, и персонализированное».

«Но мы уверены, наша техника лучшая, особенно оценить это могут те страны, которые сейчас покупают технику», — добавил он.