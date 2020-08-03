Москва, , 13:39 — REGNUM В России подорожали две комплектации японского седана Subaru Legacy. Об этом сообщается на сайте «Цена Авто».

Теперь комплектации Elegance и Premium ES стали дороже на 110 000 рублей — на 4,6% и 4,9% соответственно от прежней стоимости. Начальная версия Elegance стала стоить 2 359 000 рублей, а за топовое исполнение Premium ES покупателям придется отдать 2 509 900 рублей.

За полгода российские автолюбители купили 2248 новых машин Subaru — на 33% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также стоит отметить, что в Россию будут поставлены 77 автомобилей Subaru Legacy Ultimate из последней заключительной серии. Их стоимость составит 2 699 900 рублей. Новое поколение Legacy планируют собирать на заводе в Соединённых Штатах.

Ранее российские дилеры японской компании Subaru объявили о выходе на рынок заключительной серии модели Legacy под наименованием Ultimate. Всего будет собрано 77 таких авто.

Читайте также: Subaru Impreza WRX и WRX STI оснастили новыми моторами