Москва, , 13:35 — REGNUM Восстановление экономики РФ напрямую зависит от того, как быстро оправится после кризиса экономика Европейского союза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП ЕС во II квартале 2020 года упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«Продажи российского газа и нефти в Европу уже сократилась. И те ограничения добычи, которые приняли страны ОПЕК, были вызваны как раз тем, что спрос на энергоносители упал. Вероятно, и на другие российские сырьевые товары (те же лес и зерно, например) спрос тоже будет падать, — сказал Колганов. — Это, естественно, скажется на наших экспортных доходах. Разумеется, чем быстрее будет восстанавливаться европейская экономика, тем быстрее будут приходить в себя экономики тех стран, которые связаны с ЕС».

А любое замедление европейской экономики, как подчеркнул Колганов, «будет замедлять и нас».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным европейского статистического агентства Евростат, согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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