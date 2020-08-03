Москва, 3 августа 2020, 13:35 — REGNUM Восстановление экономики РФ напрямую зависит от того, как быстро оправится после кризиса экономика Европейского союза, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 3 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что ВВП ЕС во II квартале 2020 года упал на 14,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
А любое замедление европейской экономики, как подчеркнул Колганов, «будет замедлять и нас».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным европейского статистического агентства Евростат, согласно предварительной оценке, ВВП Европейского союза показал снижение на 14,4% во втором квартале текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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