Москва, , 13:29 — REGNUM Антикризисные меры позволили эффективно поддержать авиастроительные заводы в России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 августа заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы оперативно с коллегами из Министерства обороны, из Министерства промышленности и торговли — огромное им спасибо — подготовили и утвердили решение, которое фактически вдвое увеличило загрузку наших военных предприятий и предусматривает опережающую поставку авиационной техники», — заявил Слюсарь.

Речь идёт о выполнении антикризисных решений, которые были приняты президентом на совещании 13 мая в отношении гражданской и военной составляющей деятельности корпорации.

«Мы получаем загрузку как финалисты по предприятиям, получает загрузку вся кооперация, а соответственно, Воздушно-космические силы получают современный высокосерийный комплекс», — указал он.

Наиболее благоприятно комплекс мер отразился на работе крупнейшего завода корпорации в Комсомольске-на-Амуре.

«Наш самый крупный завод в Комсомольске-на-Амуре благодаря этому решению фактически вдвое увеличил загрузку в текущем периоде, и теперь по 2028 год включительно мы имеем фактически полноценную загрузку этого завода», — указал он.