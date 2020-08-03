Москва, , 13:28 — REGNUM Не очень понятно, будет ли Газпром обжаловать решение польского регулятора о наложении штраф из-за «Северного потока — 2» и выплатит ли данную очень незначительную для газового холдинга сумму. Фондовый рынок проигнорировал данную новость, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Акции Газпрома прибавляют 0,3%. «Северный поток — 2» — это, конечно, страшный сон и для Польши, и для Белоруссии, и для Украины. Если он будет запущен, то транзит газа через данные страны будет, вероятно, прекращен, и они потеряют серьезные деньги и возможность шантажировать Россию.

Скорее всего, несмотря на все американские санкции, новый трубопровод будет запущен до конца 2020 года. При этом Польша всегда занимала антироссийскую позицию, даже когда это было невыгодно с экономической точки зрения.

В частности, препятствовала российским инвестициям в Польшу, на полном серьезе собиралась выставить Москве финансовые претензии на десятки миллиардов евро за «советскую оккупацию».

Видимо, международные резервы России в размере более $550 млрд спать спокойно не дают. Естественно, с такими ненадежными странами-транзитерами Газпром предпочитает дела просто не иметь», — высказал свое мнение эксперт

Как сообщало ИА REGNUM, польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) наложило штраф в размере в $57 млн на Газпром за отказ от сотрудничества в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

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