Ижевск, , 13:24 — REGNUM На поддержку жителей Удмуртии для оплаты услуг ЖКХ из республиканского бюджета будет выделено 645 млн рублей. Об этом сообщил глава минстроя республики Дмитрий Сурнин.

Средства направят семьям, где ежемесячная плата за коммунальные услуги превышает 22% совокупного дохода. Сума для каждой семьи будет рассчитана индивидуально.

Кроме того, 30% платы за коммунальные услуги компенсируют многодетным семьям. Субсидией уже воспользовались 8 тыс. семей.

32,5 млн рублей направят семьям, чей доход значительно снизился в период пандемии. Заявление на предоставление такой поддержки подали 607 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне текущего года Правительство Удмуртии приняло решение об оказании дополнительной поддержки семьям с детьми, у которых доход снизился в период пандемии коронавируса на 30% и более. Таким гражданам будут оплачены коммунальные услуги и взносы на капремонт за апрель 2020 года.

Также право на такую поддержку получают предприниматели, которые работают в наиболее пострадавших от пандемии отраслях.

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