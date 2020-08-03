Москва, , 13:21 — REGNUM Поддержка малому бизнесу стала ключевой антикризисной мерой в период эпидемии коронавируса. Об этом 3 августа заявил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») на телеканале «Россия 24».

«Та поддержка, которую получил малый и средний бизнес в период пандемии коронавируса, на мой взгляд и на взгляд моих коллег, предпринимателей, с которыми я общаюсь — эта поддержка самая масштабная за всю историю России. Ещё ни разу наше государство не делало так много разом для предпринимателей», — заявил Горелкин.

По его словам, меры поддержки бизнеса, такие как льготные кредиты для выплат зарплат, помогли избежать социального кризиса в стране.«У малого и среднего бизнеса в силу его специфики, как правило, нет финансовой подушки безопасности, нет ликвидных резервов, которые можно использовать для решения кризисных ситуаций. Поэтому даже небольшой перерыв в их работе может закончиться разорением: в итоге это ударит и по карману государства, и по занятости», — указал он.