Москва, , 13:01 — REGNUM Нефтяной рынок продолжает топтаться на месте, даже не пытавшись воспользоваться ослаблением американской валюты, которое наблюдалось несколько недель подряд. Данные действия можно расценить как плохую новость для нефти, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

«Игнорируя позитивные факторы, Brent может начать резкое снижение, если на рынки вернётся настороженный настрой.

На данный момент расти нефти мешают огромные запасы, которые скопились за время остановки мировой экономики. Свежие недельные данные показали сокращение запасов сырой нефти в США на 10,6 млн баррелей, что закономерно для летнего периода.

Однако сейчас сырой нефти в частных хранилищах на 20,5% больше, чем год назад. Добыча при этом примерно равна годичной давности и составляет 11,1 млн баррелей в сутки.

В странах, которые придерживаются соглашения ОПЕК+, добыча более чем на 10% ниже уровней годом ранее, а Саудовская Аравия и Россия временно сократили производство нефти более чем на 20% от пиковых значений марта.

При этом стоит отметить, что ОПЕК+ настроен постепенно восстанавливать добычу. Уже в этом месяце состоится очередное заседание, на котором будет принято решение. Какое решение будет принято, пока не понятно. Это является главным сдерживающим фактором нефти.

Помимо высоких запасов нефти, рост котировок сдерживает нехорошая эпидемиологическая обстановка, в частности в США. На этой неделе котировки продолжат консолидироваться в диапазоне $41−45 за баррель.

В свою очередь попытки расквитаться с боковиком могут быть реализованы ближе к середине-концу месяца, когда будет понятно решение ОПЕК+, а также ситуация с дальнейшим распространением коронавируса», — пояснил эксперт.

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