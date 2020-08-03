Москва, , 13:00 — REGNUM Решение об удовлетворении ходатайства автоконцерна Hyundai о приобретении 94,8% завода General Motors, находящегося в Санкт-Петербурге, приняла Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. Об этом 3 августа сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что ФАС РФ провела рассмотрение ходатайства ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» о приобретении находящихся в Санкт-Петербурге 94,83% основных производственных средств ООО «Дженерал Моторз Авто».

«И установила, что сделка, заявленная в ходатайстве, не приведет к ограничению конкуренции. Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 33 Закона о защите конкуренции, ФАС России приняла решение об удовлетворении данного ходатайства», — говорится в сообщении.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в 2021 году российские власти планируют продолжить оказывать поддержку отечественной автотранспортной промышленности.