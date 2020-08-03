Ижевск, , 12:48 — REGNUM В Удмуртию до конца текущего года поступит 19 единиц высокотехнологичного медицинского оборудования. Об этом заявил глава минздрава республики Георгий Щербак в трансляции проекта «Летучка» в социальных сетях.

Так, в республиканский онкологический диспансер поступят два линейных ускорителя, в детские поликлинические отделения и поликлиники поступит 14 рентген-аппаратов.

«Агиографический комплекс и аппарат ультразвукового исследования сердца и сосудов в Региональный сосудистый центр Республиканского клинико-диагностического центра. Аппарат для УЗИ сердца и сосудов поступит также в Сарапульскую городскую больницу», — заключил Щербак.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в республике планируют возобновить плановую диспансеризацию. Для того, чтобы избежать скопления пациентов в медучреждениях, эти мероприятия будут проводиться по предварительной записи.

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