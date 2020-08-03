Киев, , 12:50 — REGNUM Украинский экономист Александр Охрименко заявил, что новая схема зонирования страны по коронавирусным больным является примером «идиотизма и глупости» действующего правительства страны.

Об этом эксперт заявил в своем комментарии сегодня, 3 августа.

Охрименко считает, что новая схема введена исключительно для того, чтобы можно было продолжать воровать деньги из госбюджета под видом борьбы с короновирусом, и называет зонирование «чистой воды клоунадой».

«По их расчетам, город Тернополь попал в «красную зону», а это значит, что нужно закрыть в городе общественный транспорт, посадить всех людей на карантин, закрыть магазины. Другими словами, уничтожить бизнес Тернополя, а потом рассказывать сказки, что «все умрем»… Но местная власть против, и ее можно понять», — заявил экономист.

Вместе с тем, подчеркивает Охрименко, экономика города и так в ужасном состоянии после общенационального карантина.

«И если сейчас еще раз закрыть город, то будет просто полный развал, который может просто перерасти в бунты жителей… Людям нужна работа, а не клоунада с карантином», — резюмировал он.

ИА REGNUM напоминает, что ситуация на Украине резко обострилась после перехода 1 августа на принципиально новую схему учета коронавирусных больных, по которой несколько областных центров на Западной Украине оказались в т.н. «красной зоне».

Политологи уже заявили, что в сложившейся ситуации регионы Украины готовы открыто не подчиняться «дурноватому центру».