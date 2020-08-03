Москва, , 12:51 — REGNUM Менее 81 млн пассажиров было отправлено в июле по сети Российских железных дорог, это на 26,2% меньше, чем в июле минувшего года. Об этом говорится в сообщении компании.

Пригородным сообщением воспользовались 74 млн пассажиров, поездами дальнего следования — 6,9 млн человек. В годовом выражении падение составило 22,6% и 50,8% соответственно. Всего было перевезено за месяц 80,9 млн человек.

Июльский пассажирооборот составил 7,7 млрд пассажиро-километров, это на 55% ниже показателя 2019 года. Пригородный пассажирооборот при этом упал на 23,4% — до 2,4 млрд пасс-км, дальний — на 62,2%, до 5,3 млрд пасс-км.

С января по июль включительно перевозки упали на 32,4% в годовом выражении, до 462,2 млн пассажиров. В пригородном сообщении сокращение составило 31%, пассажиров было 425,6 млн человек. Поезда дальнего следования перевезли на 45% меньше, всего 36,6 млн пассажиров.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с пандемией коронавируса международные поезда РЖД были отменены, внутренние перевозки значительно сократились. К настоящему моменту в России курсируют около 70% поездов по сравнению с прошлым годом.

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