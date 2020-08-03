Пекин, , 12:42 — REGNUM Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь не стал комментировать планы американской компании Microsoft приобрести подразделение китайской социальной сети TikTok в США.

«Мы не комментируем коммерческую деятельность отдельных компаний. Вам лучше обратиться непосредственно к компаниям», — сказал он, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская корпорация Microsoft сделала заявление о готовности продолжать переговоры с китайской компанией ByteDance о покупке популярного приложения TikTok. При любых обстоятельствах диалог с ByteDance по вопросу приобретения TikTok будет завершён Microsoft не позднее 15 сентября.

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